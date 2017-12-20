Москва, 20 декабря, 2017, 08:16 — ИА Регнум. Разработанный предприятиями «Роскосмоса» спутник-шпион станет первым в будущем спутниковом флоте России, который позволит установить контроль за поверхностью Земли, передают 20 декабря «Известия» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

LoganArt Земля

Экспериментальный малый космический аппарат (ЭМКА) отличается компактностью и малым весом, при этом он способен вести съемку даже в субметровом разрешении.

Спутник разработан корпорацией «ВНИИЭМ», первый образец будет выведен на орбиту в начале 2018 года.

Разработку спутника-шпиона подтвердил источник в Министерстве обороны России, однако детали не раскрываются.

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Известно, что спутник выведет на орбиту легкая ракета-носителя «Союз-2.1в», ее старт запланирован с военного космодрома Плесецк (Архангельская область).

Корпорация «ВНИИЭМ» специализируется на производстве аппраратов, предназначенных для оптического наблюдения. Спутник «Метеор-М», который был потерян в результате аварии 28 ноября, разработала эта же корпорация.

Ранее стало известно, что в 2018 году Россия увеличит количество космических пусков в 2018 году. Всего планируется осуществить 23 запуска.