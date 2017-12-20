Нью-Йорк, США, 20 декабря, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Генеральная Ассамблея ООН проведет чрезвычайную сессию по просьбам арабских и мусульманских государств, сообщает 20 декабря Al Arabia.

Стена плача. Иерусалим

Темой обсуждения будет статус Иерусалима, признанного столицей Израиля Соединенными Штатами в одностороннем порядке.

Генеральная Ассамблея будет голосовать по проекту резолюции, призывающему США отозвать свое решение о переносе американского посольства в Израиле, отметил посол Палестины в ООН Рияд Мансур.

Данная резолюция, разработанная Египтом, была вынесена на голосование в Совет Безопасности ООН. Из 15 членов 14 ее поддержали, но США наложили на нее вето.

Мансур выразил надежду на то, что данная резолюция получит широкую поддержку среди участников Генассамблеи, в которую входят 193 государства.

Напомним, в отличие от решений, принимаемых СБ ООН, резолюции Генеральной Ассамблеи носят рекомендательный характер и не обязательны к исполнению. Однако деятельность данного органа имеет важное политическое и символическое значение.