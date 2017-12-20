Пекин, 20 декабря, 2017, 07:42 — ИА Регнум. Китай заработал по меньшей мере 8,2 млрд юаней на иностранных рыках онлайн-игр в 2017 году, что на 14,5% выше в сравнении с 2016 годом, сообщает агентство «Синьхуа».

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Согласно отраслевому отчету в сфере игровой индустрии за 2017 год, опубликованному Китайским государственным управлением по делам печати, издательств, кинематографии, радиовещания и телевидения (SAPPRFT), Китай стал крупным экспортером онлайин-игр на иностранные рынки.

Китайские игры находятся среди самых популярных иностранных игр в Японии, Южной Корее и регионе Юго-Восточной Азии.

Однако, китайские игры побили новые рекорды на рынках за пределами Азии за прошедший год, заняв свою нишу в Европе, США, России и на Ближнем Востоке, отмечается в докладе.

«Честь королей» («Honor of Kings») и «Идеальный мир» («Perfect World») числятся в списках самых популярных китайских игр.

В докладе также отмечается, что как крупные, так и малые китайские студии, занимающиеся разработкой игр, расширяют свой бизнес за рубеж.

Отметим, что сфера онлайн-развлечений стремительным образом растет в Китае, который намерен развивать постиндустриальный сектор своей экономики в том числе и посредством выхода на рынки интернет-игр и развлечений. Как сообщало ИА REGNUM, с 22 по 24 декабря в городе Чажчжоу на юго-востоке Китая пройдет ярмарка киберспорта на новой соревновательной и выставочной площадке площадью более 3 тыс. кв. метров.