Москва, 20 декабря, 2017, 07:41 — ИА Регнум. Сегодня, 20 декабря, в Москве ожидается пасмурный день. Солнца горожане не увидят из-за облачности. Как сообщает Гидрометцентр, не порадует москвичей и гостей столицы сегодняшний день и сухой погодой.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

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В Москве ожидаются небольшие осадки, местами гололедица. Температура воздуха будет колебаться от — 1 до +1 градуса. Обычно для этого времени года температура воздуха ниже как минимум на 5 градусов.

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Ожидается юго-восточный ветер до 8 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

А уже ближайшей ночью столбики термометров опустятся до — 3 градусов.

Как сообщало ИА REGNUM, к концу недели синоптики обещали в Москве похолодание до — 5 градусов. Пока же погода в столице далеко не зимняя. С начала декабря в города выпало 113% многолетней нормы осадков.

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