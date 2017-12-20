Киев, 20 декабря, 2017, 07:37 — ИА Регнум. На Украине будут налагаться штрафы за ввоз «антиукраинской» литературы из России, Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), сообщает 19 декабря пресс-служба государственного комитета телевидения и радиовещания Украины.

Сожжение книг в нацистской Германии на берлинской площади Опернплац 10 мая 1933 г

Согласно сообщению, любая печатная литература из России, ДНР и ЛНР без специального разрешения будет изыматься, а субъектам, которые пытались провезти данную литературу, будет выписывать штраф в размере от 10 до 50 минимальных заработных плат.

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При этом действие приказа Гостелекомрадио Украины о наложении штрафов не распространяется на литературу, ввезенную из России, ДНР и ЛНР до 1 января 2017 года.

Напомним, ранее Гостелекомрадио Украины обязало сопровождать все книги из ДНР, ЛНР и России рецензиями о том, что литература соответствует критериям разрешенной на Украине продукции. Рецензентами будут выступать украинские ученые, преподаватели вузов и члены всеукраинских творческих союзов.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон, который ограничивает доступ для книг российского происхождения на Украине в случае, если литература содержит «антиукраинские высказывания».