Киев, 20 декабря, 2017, 07:35 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко поприветствовал принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции о якобы нарушениях прав человека в Крыму и поблагодарил «настоящих друзей украинского полуострова».

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Благодарен настоящим друзьям украинского Крыма. Сегодняшняя резолюция — это мощный сигнал агрессору, что за нами верховенство международного права, правда и справедливость», — написал Порошенко на своей странице в Facebook.

В МИД Украины также поприветствовали принятие резолюции, назвав ее «логичным и последовательным подтверждением решительной позиции международного сообщества в поддержку территориальной целостности страны».

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Напомним, накануне Генассамблея ООН приняла украинскую резолюцию, в которой Россия названа «оккупирующей державой». Кроме того, в документе осуждается якобы «незаконное установление РФ законов, юрисдикции и управления» на полуострове и некие нарушения прав человека в Крыму.

За принятие резолюции проголосовали 70 стран, в том числе США и страны Евросоюза. Против документа выступили 26 государств, в том числе Россия, Белоруссия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Китай, Индия, ЮАР, Боливия, Венесуэла, КНДР, Куба и Сербия. Воздержались 76 стран, включая страны Латинской Америки и Африки.

Отметим, что резолюция Генассамблеи ООН не имеет обязательного статуса и является рекомендацией морально-политического характера.