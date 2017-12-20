Москва, 20 декабря, 2017, 07:19 — ИА Регнум. Торги по нефти завершились 19 декабря в небольшом плюсе. Большую часть времени цена на Brent провела в диапазоне $63,27 — $63,83, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Трое суток нефтяной рынок находится в боковом тренде в ожидании новых драйверов. Американский институт нефти ближе к закрытию торгов в Чикаго опубликовал еженедельный отчет по запасам нефти и нефтепродуктов.

Согласно последним данным, запасы сырой нефти в США за минувшую неделю сократились на 5,2 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 2,85 млн баррелей.

Запасы бензина увеличились на 2,0 млн баррелей. Отчет противоречивый, но цены не снизились после его публикации.

20 декабря аналогичный отчет опубликует минэнерго США. Ожидается, что за последнюю неделю, с 11 по 15 декабря, в стране запасы нефти сократились на 3,483 млн баррелей, запасы дистиллятов — на 145,6 тыс. баррелей. По запасам бензина ожидается рост на 1,732 млн баррелей.

Напомним, 19 декабря стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2018 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне повысилась на 0,61%, до $63,41 за баррель, WTI — на 0,59%, до $57,56 за баррель.

Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в феврале 2018 года на СПбМТСБ составляет $61,48 за баррель.

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