Москва, 20 декабря, 2017, 07:15 — ИА Регнум. Торги на Мосбирже по рублёвым парам открылись 20 декабря разнонаправленно. На открытии курс доллара снижался до 58,55 руб. Курс евро подрос до 69,27, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

На американской сессии давление на рубль усилилось в паре с евро. Рубль подешевел к единой валюте до 69,66 руб. на фоне укрепления евро на рынке Форекс.

Трейдеры закрывали длинные позиции по доллару перед окончательным голосованием по законопроекту налоговой реформы США. А поскольку по нефти Brent наблюдалась боковая динамика на уровне $63,60, то вслед за евро рубль уступил доллару 10 коп. Курс доллара восстановился до 58,88 руб. и закрылся на отметке 58,76 руб.

Сегодня, 20 декабря, по паре доллар/рубль ожидается боковое движение около 59 руб. Учитывая, что спрос на ОФЗ остается высоким, а Brent торгуется выше $63, российская валюта способна отыграть вчерашние потери.

Хорошей поддержкой для него выступят аукционы Минфина РФ. На них ведомство планирует разместить два выпуска ОФЗ на сумму 45 млрд рублей. По паре евро/рубль ожидается консолидация в диапазоне 69,00—69,70 руб.

Напомним, 19 декабря по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 10 коп. (+0,16%), до 58,76 руб., курс евро — на 47 коп. (+0,68%), до 69,56 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $2,6 млрд (+30,0%), евро/рубль — 619,6 млн евро (+48,7%).

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