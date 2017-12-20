Дефицитную дыру в бюджете Казани «заткнут» кредитом
Казань, 20 декабря, 2017, 06:47 — ИА Регнум. Бюджету Казани из республиканского бюджета планируют выделить бюджетный кредит на 20 млн рублей. Он должен частично покрыть дефицит, который возник из-за разработки и внедрения комплексной геоинформационной системы. Депутаты Госсовета РТ на предстоящей сессии 21 декабря 2017 года рассмотрят соответствующие поправки в республиканский бюджет 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Бюджетный кредит муниципальному образованию города Казани предоставляет без предоставления им обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренного соответствующим договором», — отмечается в проекте поправок к бюджету.
Плата за пользование кредитом составит 0,1% годовых. Система, расходы на которую привели к дефициту, позволяет вести учёт и контроль за территорией управления в данном случае Казанью, имуществом, оперативно актуализировать информацию. За счёт системы профильные муниципальные органы власти могут получать срочную и подробную информацию об объектах.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с учётом осенних изменений бюджет Казани в 2017 году имеет следующие параметры: доходы — более 20,604 млрд рублей, расходы — порядка 21,686 млрд рублей при дефиците — 1 млрд 81 млн рублей.
Отметим, и хотя казанский бюджет на 2018 год принят бездефицитным (доходы и расходы на уровне чуть более 21,6 млрд рублей), но за три предстоящих года муниципалитет планирует получить кредиты от кредитных организаций на общую сумму 9,6 млрд рублей. Кроме этого, в 2018 году предстоит платить проценты за те бюджетные кредиты от республики, которые были выданы ранее и реструктуризированы. По этой расходной строке сумма составит более 25,3 млн рублей.
Читайте также: Без дефицита, но с кредитами: проект бюджета Казани