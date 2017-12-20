Казань, 20 декабря, 2017, 06:47 — ИА Регнум. Бюджету Казани из республиканского бюджета планируют выделить бюджетный кредит на 20 млн рублей. Он должен частично покрыть дефицит, который возник из-за разработки и внедрения комплексной геоинформационной системы. Депутаты Госсовета РТ на предстоящей сессии 21 декабря 2017 года рассмотрят соответствующие поправки в республиканский бюджет 2017 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Бюджетный кредит муниципальному образованию города Казани предоставляет без предоставления им обеспечения исполнения своих обязательств по возврату бюджетного кредита, уплате процентных и иных платежей, предусмотренного соответствующим договором», — отмечается в проекте поправок к бюджету.

Плата за пользование кредитом составит 0,1% годовых. Система, расходы на которую привели к дефициту, позволяет вести учёт и контроль за территорией управления в данном случае Казанью, имуществом, оперативно актуализировать информацию. За счёт системы профильные муниципальные органы власти могут получать срочную и подробную информацию об объектах.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с учётом осенних изменений бюджет Казани в 2017 году имеет следующие параметры: доходы — более 20,604 млрд рублей, расходы — порядка 21,686 млрд рублей при дефиците — 1 млрд 81 млн рублей.

Отметим, и хотя казанский бюджет на 2018 год принят бездефицитным (доходы и расходы на уровне чуть более 21,6 млрд рублей), но за три предстоящих года муниципалитет планирует получить кредиты от кредитных организаций на общую сумму 9,6 млрд рублей. Кроме этого, в 2018 году предстоит платить проценты за те бюджетные кредиты от республики, которые были выданы ранее и реструктуризированы. По этой расходной строке сумма составит более 25,3 млн рублей.

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