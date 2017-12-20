Цзинань, Китай, 20 декабря, 2017, 06:13 — ИА Регнум. Пожар на химическом предприятии унес жизни семи человек в провинции Шаньдун на востоке Китая, сообщает 19 декабря агентство «Синьуха».

Цитата из к/ф «Огненный вихрь». Реж. Рон Ховард. 1991. США Пожар

Семь человек погибли, еще четверо получили ранения в результате пожара на химическом предприятии в провинции Шаньдун, передают местные власти.

Пожар начался около 9:20 по местному времени в одном из цехов химического предприятия в городе Вэйфан уезда Чанлэ, говорится в заявлении городских властей.

К настоящему времени пожар был ликвидирован, начато расследования с целью выяснения обстоятельств и причин произошедшего.

Напомним, что в конце ноября 2017 года на фабрике в городе Нинбо произошел взрыв, вызванный утилизацией взрывчатки. В результате несчастного случая погибли четыре человека.