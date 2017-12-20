Казань, 20 декабря, 2017, 06:09 — ИА Регнум. Управление делами главы Татарии объявило закупку на проведение ремонта мобильных устройств, в числе которых ряд смартфонов и несколько айфонов всей линейки, включая новый iPhone X, его стартовая цена — около 80 тыс. рублей. Аукцион объявлен для нужд управления, а победителя объявят 25 декабря, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Айфон

Начальная цена ремонтного контракта — 300 тыс. рублей. В аукционной документации также уточняется, что с учётом запчастей услуга обойдётся примерно в 700 тыс. рублей. Средства будут выделены из республиканского бюджета.

Провести ремонт победитель должен будет за 2018 год. Кроме того, уточнено, что «невозможно определить объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию или ремонту», потому они будут ограничены ценой контракта. Преимущество при отборе исполнителя будет отдано некоммерческим социально ориентированным организациям и малому бизнесу.

В списке мобильных устройств, чей ремонт проведут за деньги дефицитного бюджета Татарии — iPhone от четвёртого до самого нового iPhone X. Последний в России начали продавать с 3 ноября 2017 года и его официальная стоимость стартует с 79,9 тыс. рублей. Кроме того, в списке «лотов» — iPad девяти моделей, а также смартфоны samsung Galaxy S6 Edge, samsung Galaxy S7 Edge.

Условиями контракта оговаривается, что работы должны быть выполнены «в течение четырёх часов с момента передачи мобильного устройства». В списке — 29 видов работ, включая установку защитной плёнки, замену кнопок, ремонт разъёмов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в рамках ряда осенних совещаний по вопросу бюджетных доходов и расходов глава региона Рустам Минниханов обращался к главам районов с просьбой в свете большого дефицита блюсти бюджетную дисциплину и избегать необоснованных трат.

Кроме того, 19 ноября 2017 года в 872 поселениях республики прошли референдумы по самообложению. Средства на различные насущные нужды, в числе которых — водоснабжение, освещение, содержание кладбищ и многое другое, будут собирать с сельчан. Во многих муниципалитетах под самообложение попали социально незащищённые категории, в том числе пенсионеры, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны.

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