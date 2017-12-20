Москва, 20 декабря, 2017, 06:08 — ИА Регнум. Суточное падание курса биткоина составило десять процентов, свидетельствуют данные торгов.

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Так, по состоянию на 04:30 мск курс криптовалюты составил $16 520. Падение составило 13,05%.

Напомним, максимальная стоимость биткоина составила $19 000, пик пришелся на 16 декабря.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря Эмиль Ольденбург, бывший соучредитель портала Bitcoin.com и технический директор сайта, заявил, что продал все свои биткоины.