Шанхай, Китай, 20 декабря, 2017, 05:31 — ИА Регнум. Суд Шанхая признал виновным иностранца за задержку заработной платы своим наемным работникам и приговорил его в пяти месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 40 тыс. юаней (порядка $6,05 тыс.), сообщает 19 декабря агентство «Синьхуа».

Китайские юани

Таким образом, данный случай стал первым, когда иностранец был осужден за преступление в Шанхае.

Иностранец является владельцем одёжной фирмы Mingxin Fashion Clothes (Shanghai). Как утверждается в решении Шанхайского суда по району Цинпу, он задерживал выплату заработных плат 158 своим рабочим на общую сумму 600 тыс. юаней за семь месяцев.

Однако личность и национальность правонарушителя судом не оглашается. Он был арестован на северо-востоке китайской провинции Ляонин в августе 2017 года по возвращению в Китай после семимесячного отсутствия в стране.

По информации властей Шанхая, они осознают важность разрешения проблемы с выплатой заработной платы, задержки по которой за три квартала 2017 года составили 537 млн юаней.

Правительство направит инспекторов на строительные площадки, фабрики и рестораны, чтобы убедиться в том, что рабочие получают заработанные деньги вовремя.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям Шанхая с 1 апреля 2017 года повысили уровень минимальной оплаты труда с 2190 до 2300 юаней в месяц. Таким образом, Шанхай впервые обогнал Пекин по этому показателю.