Оттава, 20 декабря, 2017, 05:05 — ИА Регнум. Встреча глав МИД разных стран, посвященная проблеме Северной Кореи, будет проведена 16 января в городе Ванкувере (Канада), сообщила журналистам канадский министр иностранных дел Христя Фриланд по итогам переговоров с американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

Иван Шилов ИА REGNUM КНДР

«Госсекретарь и я сегодня согласились провести встречу 16 января в Ванкувере, на которую будут приглашены главы МИД из разных стран мира, дабы продемонстрировать наше единство против опасных и противозаконных действий КНДР», — заявила Фриланд.

Напомним, 19 декабря Тиллерсон в Оттаве встретился с Фриланд. Обсуждались несколько вопросов, в том числе проблема Северной Кореи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам встречи Тиллерсон обещал остановить давление на Северную Корею не раньше, чем Пхеньян согласиться сесть за стол переговоров. По его мнению, кампания по давлению на эту страну должна завершиться дипломатическим образом.

Отметим, что санкционное и информационное давление США на Северную Корею пока не привело к согласию Пхеньяна сесть за стол переговоров.

Северокорейское руководство видит в идее Вашингтона о переговорах попытку манипулировать международным имиджем страны и переложить на Пхеньян ответственность за обострение ситуации на Корейском полуострове.

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Позицию России по этому вопросу выразил 16 декабря заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков. Вашингтон и Пхеньян выставляют друг другу предварительные условия, а в итоге политический процесс не движется.