Пекин, 20 декабря, 2017, 04:58 — ИА Регнум. Китайское управление по контролю за продуктами питания и лекарствами (CFDA) представило законопроект о регуляции онлайн-продаж лекарственных средств и консультаций, сообщает 19 декабря агентство «Синьхуа».

Лекарства

В законопроекте говорится, что люди, решившие заняться онлайн-бизнесом, связанным с торговлей лекарствами, должны представить соответствующее данные в местное управление по контролю за продуктами питания и лекарствами для получения сертификата.

«Интернет-продавцы также должны гарантировать квалифицированную доставку лекарств, купленных в интернет-магазинах и создание комплексной системы защиты прав потребителей, а также предупреждать о побочных эффектах от лекарств», — говорится в законопроекте.

Как утверждает CFDA, по всему Китаю будет создана общенациональная система мониторинга операций с лекарственными средствами и борьбы с незаконными действиями в этой сфере.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября полиция китайской провинции Хайнань раскрыла трансграничную сеть производства и сбыта поддельных лекарственных средств, которые, преимущественно продавались в аптеках на юге страны.