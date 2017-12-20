Лхаса, Китай, 20 декабря, 2017, 04:41 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в китайском Тибете, сообщает 20 декабря агентство «Синьхуа».

Тибет

По данным китайского сейсмического центра CENC, толчки были зафиксированы около 1:40 по местному времени в районе Баи города Ньингчи в Тибетском автономном районе, расположенном на юго-западе Китая.

Эпицентр толчков расположен на 29,88 градусов северной широты и 95,08 градусов восточной долготы на глубине 6 километров.

Напомним, что 7 декабря землетрясение магнитудой 5,2 было зафиксировано в уезде Йечэн префектуры Каши Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая.

Ни в первом, ни во втором случае информации о жертвах не поступало.