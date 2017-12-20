Якутск, 20 декабря, 2017, 05:40 — ИА Регнум. Степень вреда, причинённого члену общественной палаты Якутска и руководителю службы контроля муниципального портала One click Yakutsk Александру Захарову-ЯКНК оценена как средней тяжести. В связи с эти возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ, сообщил корреспонденту ИА REGNUM пострадавший общественник. У него диагностировали побои, закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, зафиксировали гематому лица.

Насилие

Читайте также: «Беспредел энергетиков в Якутске»: общественнику выбили зубы и сломали нос

Напомним, его избили, когда он пытался противостоять установке мощной подстанции прямо под окнами многоэтажного дома, в котором является старостой. Жильцы считают, что возводимый «Независимой энергокомпанией» — подрядчиком «Якутскэнерго» — объект может негативно отразится на их здоровье и просят установить новую подстанцию дальше от дома, на месте старой.

До сих пор точно неизвестно, были ли нападавшие сотрудниками компаний, заинтересованных в установке подстанции.

«Утверждать, что они являются сотрудниками компании-застройщика или подрядчика «Якутскэнерго» я не могу, — пояснил Александр Захаров-ЯКНК. — Но по общему мнению, они являются или подрядчиками, или знакомыми и прочее. Но это точно не посторонние люди, которые просто так проходили. В первые дни я в шоковом состоянии был, а сейчас в голове картину более-менее восстановил. Было так, что когда я подошёл, подбежали 3 человека, которые начали снимать, смеяться надо мной, дёргать. Я спиной к ним отвернулся, чтобы они лицо не снимали, меня толкали, но я не ожидал, что они меня будут избивать. Тот мужчина, который начал бить, был одет не в рабочую, а в деловую одежду, возможно, это был один из руководителей компании».

На видео, снятом женой общественника, видно, что нападавший не просто ударил исподтишка, а сел на него и сверху бил. На руках у Александра Захарова-ЯКНК синяки, и он делает вывод, что их держали, чтобы он лицо не закрывал. По словам общественника, по возбуждённому уголовному делу пока никого не задержали.

«Если кто-то думает, что меня сломали, и я отступлю от этой ситуации, то я не такой человек, — заверил общественник. — Я в общественную деятельность пришёл не просто так, не с какой-то целью или чтобы стать депутатом. Была аналогичная ситуация, когда я стал инвалидом. Тогда были задержаны люди, я попал в реанимацию, в коме лежал долгое время. Те, кто избили, признались, но потом это дело начало разваливаться. Три года я добивался правды, но не добился, люди не были осуждены и даже штраф не заплатили. После этого я стал заниматься общественной деятельность. Если в данной ситуации дело опять пойдёт по такому же сценарию, то это будет очередным ярким примером того, что в нашей стране нет закона. Если общественника избивают при всех доказательствах, и правоохранительные органы ничего не могут сделать с этим, то это уже получается наглядная картина правового беспредела в нашей стране».

Как сообщало ИА REGNUM, на Александра Захарова-ЯКНК напали 15 декабря, когда он пытался воспрепятствовать установке подстанции, так как на это у осуществлявших работы людей не было разрешительных документов. Работы по установке подстанции осуществляла «Независимая энергокомпания», которая является подрядчиком «Якутскэнерго».

"Мы пригласили депутата Виктора Фёдорова, и он у них уже более недели назад запросил документы, но документов нету. Как обычно делается в таком случае, дом застройщик строит, а документы делает задним числом. Я думаю, и тут такая ситуация», — предположил Александр Захаров-ЯКНК.