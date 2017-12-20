Харьков, Украина, 20 декабря, 2017, 04:10 — ИА Регнум. Заявление о вступлении в брак отказались принять у молодой пары в Харькове, отправив «жениха» в военкомат за справкой о постановке на военный учет, пишет украинское издание «Вести».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мобилизация

Инцидент произошел в РАГСе Московского района Харькова. Молодые уговорили сотрудников учреждения принять у них заявление, пообещав, что справка будет предоставлена.

Уточняется, что в Харьковском областном военном комиссариате заявили: таких требований с их стороны не выдвигалось.

«Наши военкоматы подобного распоряжения не давали, — сообщил дежурный военкомата. — Если такое практикуется, то это инициатива самого РАГСА».

Между тем подтверждение поступило из Военного комиссариата Киевского и Московского районов Харькова.

«Это делается для того, чтобы молодые люди становились на военный учет, — объяснили в ведомстве. — Для подачи документов на регистрацию брака мужчине призывного возраста необходимо иметь при себе приписное удостоверение или военный билет».

В военкомате сказали, что «вопрос будет закрыт», когда молодой человек встанет на учет. Тогда он «сможет и жениться и делать, что хочет».

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