Киев, 20 декабря, 2017, 03:37 — ИА Регнум. Политические устремления украинского президента Петра Порошенко не связаны с желанием создать новую Украину, 20 декабря заявил лидер партии «Рух новых сил» Михаил Саакашвили в открытом письме главе государства в Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

20 декабря украинский деятель разместил в соцсети открытое письмо к Порошенко: он сделал это в связи с недавними событиями. При этом глава партии отметил, что не надеется на улучшение отношений.

«Наши отношения начинались как дружеские, — написал Саакашвили. — Но сегодня достигли состояния, когда мы с Вами находимся по разные стороны баррикад. Не только политических, но я бы даже сказал — мировоззренческих».

Он подчеркнул, что Украина находится в тяжелом положении. Что же касается украинского руководства, то ему удалось разобраться и понять, что происходит.

«Уже всем очевидно, что как президент Вы отнюдь не собираетесь войти в историю основателем новой Украины. Скорее всего, Вы станете самым большим разочарованием и антигероем для Украины, — написал Саакашвили. — Вы не хотите провести реформы, жизненно необходимые Украине. Вы принципиально в них не верите».

Политик отметил, что уже отправлял Порошенко личную записку, «в которой предложил пойти на переговорный процесс». В записке он предлагал обсудить «дальнейшую судьбу Украины», чтобы не допустить «дестабилизации ситуации в стране».

«Только это может быть предметом наших договоренностей», — написал Саакашвили.

По его словам, он видит, что политический кризис «привел Украину на грань очень серьезных драматических событий», которые не должны быть допущены. Для этого он и писал предыдущее обращение к Порошенко.

«Но вместо этого Вы опубликовали мою личную записку к Вам. Я не против. В ней нет ничего такого, чтобы я хотел скрыть. Но тем самым Вы показали, что у Вас нет чести», — заявил Саакашвили.

Напомним, 17 декабря Саакашвили на телеканале ZIK сказал, что отправил Порошенко личное письмо — после того, как его отпустили из следственного изолятора.

«Я ему черкнул письмо, я ему сказал: «Вы меня обвинили неправильно. Вы не можете не знать, что это оскорбление — называть меня российским агентом», — заявил Саакашвили. — Но я не держу ничего личного, я не имею против Вас никаких злых намерений».

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Письмо, отправленное Порошенко, было опубликовано в соцсети его пресс-секретарем Святославом Цеголко.