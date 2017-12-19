Вашингтон, 20 декабря, 2017, 02:32 — ИА Регнум. Предложенный Россией проект резолюции о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами дискриминационных практик принят Генеральной Ассамблеей ООН, передает Russia Today.

Гитлер и Гиммлер обходят строй СС

Голосование состоялось 19 декабря. Резолюцию одобрили 133 государства.

Отметим, что в их число не вошли Украина и США — эти страны в очередной раз голосовали «против». Также документ не поддержали, воздержавшись, Польша, Германия, Франция и еще 46 стран.

Напомним, Россия не первый год подряд предлагает проект этой резолюции. В 2017 году комитет Генассамблеи ООН принял проект, поддержанный 125 государствами: Китаем, Индией, Египтом, Израилем, Сербией, Арменией, Казахстаном, Азербайджаном и большинством латиноамериканских стран.

При этом требования Вашингтона внести в документ изменения были отклонены.

В резолюции Россия выражает беспокойство по поводу активизировавшейся героизации нацизма. Отмечается озабоченность в связи с участившимися случаями осквернения или разрушения памятников советским солдатам.

Вашингтон же предлагает скорректировать резолюцию, удалив ряд параграфов и внеся правки в оставшиеся.