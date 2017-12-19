Вашингтон, 20 декабря, 2017, 02:11 — ИА Регнум. Импичмент американского президента Дональда Трампа поддержала бы половина его сограждан — в связи с обвинениями в сексуальных домогательствах, сообщили в пресс-службе Квиннипэкского университета (штат Коннектикут, США).

Цитата из к/ф «Кто подставил кролика Роджера?» Реж. Роберт Земекис. 1988. США Опасная близость

За отставку действующего главы государства высказались 59% американок и 41% американцев. При этом подавляющее большинство противников Трампа — это сторонники Демократической партии (85%). Но есть среди его противников и «однопартийцы» Трампа: их семь процентов.

В целом Трампа на посту президента одобрили не более четверти опрошенных, а 62% сомневаются в его честности. Такое же число опрошенных считает, что действующий глава государства не заботится о своем народе.

Напомним, 16 американок обвинили Трампа в сексуальных домогательствах. О том, что эти заявления нужно рассмотреть, заявила постпред США при ООН Никки Хейли.

Отметим, что Сара Хакаби Сандерс, пресс-секретарь Белого дома, указала на следующее: обвинения в адрес Трампа (звучавшие еще до избрания) в свое время не помешали электорату голосовать за него.

Заявление Хейли вызвало у Трампа крайне негативную реакцию: он назвал претензии ложными и политически мотивированными. По его словам, они исходят от женщин, которых он не знает или «с которыми никогда не встречался».

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