Кишинёв, 20 декабря, 2017, 01:04 — ИА Регнум. Товарооборот между Молдавией и Турцией вырос с 2000 года более чем в 10 раз. Об этом заявил после прошедшего в Кишиневе 19 декабря заседания молдавско-турецкой межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу, передает корреспондент ИА REGNUM.

Gov.md На молдавско-турецких переговорах

Министр экономики Октавиан Калмык в свою очередь отметил, что после недавнего подписания двумя странами соглашения о свободной торговле торговые отношения между Молдавией и Турцией еще более активизировались и в 2017 году достигнут рекордного объема в $500 млн.

«Потенциал огромен, — согласился Чавушолгу. — Надеюсь, что в кратчайшие сроки, благодаря соглашению о свободной торговле, мы достигнем поставленной задачи, и товарооборот достигнет $1 млрд».

Молдавский министр отметил, что Турция занимает седьмое место в списке внешних партнеров Молдавии и третье в рейтинге инвесторов в молдавскую экономику. По информации Минэкономики Молдавии, объем экспорта из Молдавии в Турцию за десять месяцев этого года вырос в 1,6 раза, а объем импорта — увеличился на 10,8%.