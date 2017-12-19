Вашингтон, 20 декабря, 2017, 01:07 — ИА Регнум. Оповещение о том, что фотография пользователя загружена на чью-то страницу, будет отправляться на аккаунт хозяина снимка, сообщает TechCrunch.

ariapsa Facebook

Функция Photo Review пошлет оповещение в том случае, если на фотографии есть изображение пользователя без «тега». Это даст возможность пользователю самому отметить себя на этом снимке. Также он может попросить удалить пост с его фотографией.

Между тем новая функция не сможет действовать в отношении картинок, защищенных настройками приватности.

По желанию от функции Photo Review можно отказаться.

Отмечается, что это новшество не будет действовать в Канаде и в Европейском союзе, так как здесь существует запрет на использования социальными сетями технологий распознавания лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря в Facebоok заявили, что планируют уменьшать рейтинг отдельных публикаций, использующих тактику приманки.

Цель — сократить число публикаций с призывами поставить лайк или сделать репост для повышения охвата аудитории, поскольку пользователи жалуются на эти сообщения.

«Люди заявляют, что им не нравятся спам-сообщения на Facebook, побуждающие их к реакции путем лайков, репостов, комментариев и других действий, — отметили в соцсети. — Например: «Ставь лайк, если ты Овен!».

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