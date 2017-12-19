Москва, 20 декабря, 2017, 00:34 — ИА Регнум. Страх лишиться геополитического доминирования перед лицом укрепления экономической и военной мощи России и Китая стал причиной агрессивного антироссийского тона новой стратегии нацбезопасности США, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Kremlin.ru Владимир Путин и Си Цзиньпин

В комментарии, распространенном российским МИД после оглашения новой американской стратегии, говорится, что конфронтационная направленность документа вызывает «сожаление».

"Ее ключевой посыл — «мир с позиции силы» — задает линию не на конструктивное сотрудничество на равных с другими странами и в интересах совместного решения существующих проблем, а на противостояние», — сообщили в министерстве.

Отмечается, что от стратегии можно было бы ожидать «постановку задачи по выстраиванию партнерских отношений», но Вашингтон, представляя свои внешнеполитические планы, продемонстрировал «стремление любой ценой сохранить заметно ослабевшее американское доминирование на международной арене».

Это вылилось в то, что документ переполнен «антироссийскими пассажами». Москва оказалась «виновна» в посягательстве на «мировой порядок» — очевидно, на такой, при котором предполагается однополярное мироустройство.

«Укрепление экономической и военной мощи России, как и Китая, подается в качестве вызова для США, — сообщил в МИД РФ. — Иначе говоря, в Вашингтоне явно не хотят видеть наши страны сильными державами, страшась полной утраты своего прежнего положения».

В российском ведомстве обратили внимание на то, что в документе «центральная ось истории» определяется как «борьба за могущество». Вашингтон таким образом еще раз обозначил цель, «которой в мировом масштабе давно подчинена» его политика.

«Новая Стратегия ничего здесь не изменила, а лишь откровенно назвала, к чему стремятся США, и отразила растущую в Вашингтоне неуверенность в прочности своих позиций», — отметили в пресс-службе.

Российское внешнеполитическое ведомство заявило, что Москва настроена на партнерские отношения с Вашингтоном. Такой диалог предполагает сотрудничество на основе равенства и взаимного уважения при полном отсутствии «вмешательства в наши внутренние дела» и попыток диктата.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 декабря президент США Дональд Трамп выступил с речью, в которой изложил новую национальную стратегию Соединенных Штатов. Россия названа в этом документе одной из угроз. Китай также обозначен как страна, которая бросает США вызов.

«Китай и Россия бросают вызов мощи, влиянию и интересам Америки, пытаются размыть американскую безопасность и процветание», — говорится в тексте американской программы.

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19 декабря, комментируя стратегию, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в Кремле документ детально еще не изучили, но уже беглое ознакомление с ним показывает — планы США носят имперский характер.

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