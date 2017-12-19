София, 20 декабря, 2017, 00:25 — ИА Регнум. Жители шести районов Софии 19 декабря вышли на акции протеста против опасного загрязнения воздуха, которым они дышат ежедневно, передаёт «Болгарское национальное радио».

Смог

По утверждениям организаторов акции, содержание пылевых частиц в атмосферном воздухе болгарской столицы серьёзно превышает предельно допустимый уровень и при установленной норме в 50 мг/м3 составляет 400−500 мг/м3, а порой достигает и 1600 мг/м3.

Участники акций протеста требуют от муниципальных властей принятия срочных мер по контролю над качеством воздуха и сгоранием опасных для здоровья человека материалов.

Жители Софии также настаивают на том, чтобы премьер-министр страны Бойко Борисов взял на себя персональное обязательство по решению данной проблемы.

Следует отметить, что Болгария является лидером среди стран Европейского союза по росту объёма выбросов углекислого газа в атмосферу на фоне общего снижения данного показателя по ЕС.

При этом, по данным Всемирной организации здравоохранения, смертность из-за загрязнения воздуха в Болгарии в три раза превышает средний показатель по Европе. От заболеваний, вызванных грязным воздухом, в стране умирает 18 тысяч человек в год и в среднем 50 человек в день.

Эксперты в Болгарии отмечают, что ситуация приобрела характер «эпидемии, о которой мало говорят», и подчёркивают, что для решения проблемы необходимы комплексные меры по борьбе с загрязнением воздуха.

Тем временем правительство Болгарии требует от Брюсселя снижения требований к странам — членам Евросоюза по сокращению выбросов, призывая «принимать во внимание конкурентоспособность государств-членов, которые граничат со странами за пределами в ЕС, а также трансграничные загрязнения».