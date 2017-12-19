Киев, 20 декабря, 2017, 00:09 — ИА Регнум. В партии «Рух новых сил» подтвердили подлинность письма своего лидера Михаила Саакашвили к президенту Украины Петру Порошенко, которое ранее сегодня, 19 декабря, опубликовал пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. Соответствующее заявление сделала сегодня, 19 декабря, пресс-служба «Руха новых сил».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Саакашвили и Порошенко

«Это письмо ответственного политика, который будет раскачивать будку олигархов, но никогда Украины. То, что Банковая (на улице Банковой расположена администрация президента — ИА REGNUM ) опубликовала это письмо — это слабая позиция», — заявили в пресс-службе политической организации Саакашвили.

Напомним, ранее сегодня Цеголко опубликовал письмо Саакашвили к Порошенко. Письмо это написано от руки на русском языке с орфографическими ошибками. В письме Саакашвили обещает не дестабилизировать ситуацию в стране и предлагает Порошенко переговоры.

При этом Цеголко отметил, что своих обещаний Саакашвили не сдержал.

В пресс-службе партии Саакашвили считают, что публикацией письма администрация Порошенко пытается дискредитировать их лидера.

«Будто он просил прощения и обещал снять палатки возле Верховной рады и прекратить марши. Так вот, это все ложь», — возмутились в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, информация о письме Саакашвили к Порошенко появилась в конце минувшей недели. Сперва бывший президент Грузии яростно отрицал наличие подобного письма, однако затем «вспомнил», что действительно черкнул Порошенко пару строк.

«Я ему сказал, я направил письмо, сказал, что вы меня оскорбили, вы меня обозвали российским агентом, вы не можете не знать, что это неправда. Но я ничего личного не держу против вас, никаких злых намерений не имею. Я предлагаю говорить. Сегодня после этого мне сказали, что в принципе есть возможность такой встречи. Я сказал, что секретной встречи не будет», — заявил Саакашвили в эфире украинского телеканала ZIK.