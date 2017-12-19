Тифарити, 20 декабря, 2017, 00:02 — ИА Регнум. Президент Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР), генеральный секретарь Фронта ПОЛИСАРИО Брахим Гали обратился к премьер-министру Новой Зеландии Хасинде Ардерну с призывом отказаться от импорта фосфатов, незаконно добываемого в Западной Сахаре, передаёт Sahara Press Service.

AlbertoDV Западная Сахара

Как сообщается, тему торговли фосфатами с оккупированной Марокко территории Западной Сахары Брахим Гали затронул в поздравительном послании, направленном Хасинде Ардену по случаю его избрания на пост главы правительства Новой Зеландии.

«Эта незаконная деятельность способствует закреплению марокканской оккупации и нарушению международного права и ущемляет право сахарского народа на суверенитет над своими природными ресурсами», — указал, в частности, президент САДР.

Он также отметил, что Западная Сахара пока предпринимает попытки отговорить компании, участвующие в поставках фосфатов, однако Фронт ПОЛИСАРИО готов принять и ряд судебных мер против транзита грузов, проходящих через Панаму и Южную Африку в Новую Зеландию.

По словам Брахима Гали, несколько компаний из ряда стран, таких как Австралия, Норвегия, Уругвай и другие, уже приняли решение не поставлять фосфаты с оккупированной территории Западной Сахары.

Как сообщало ИА REGNUM, власти САДР уже неоднократно выражали протест против незаконной эксплуатации и экспорта фосфатов с территорий Западной Сахары, которые с 1975 года находятся под контролем вооружённых сил Марокко.

Так, за 2016 год, согласно докладу правительства САДР, Марокко заработала на незаконном экспорте фосфатов $167,8 млн, объём поставок составил 1,4 млн тонн.

В декабре 2016 года Суд ЕС осудил экономическую активность Марокко в Западной Сахаре, не признав её суверенитет на оккупированных территориях. Вышло отдельное постановление суда, в котором говорилось о недопустимости поставок в Евросоюз товаров из зоны западно-сахарского конфликта.