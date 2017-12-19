Вашингтон, 19 декабря, 2017, 23:59 — ИА Регнум. Палата представителей конгресса США проголосовала за принятие крупномасштабной налоговой реформы, сообщает 19 декабря агентство Associated Press.

Налоги

Уточняется, что за этот законопроект проголосовали 227 членов палаты представителей.

Агентство, ссылаясь на заявление главы республиканцев в американском сенате Митча Макконнелла, сообщает, что скорее всего в этот же день сенат конгресса США также одобрит эту реформу и она отправится на подпись президенту Дональду Трампу.

В свою очередь, Дональд Трамп на своей странице в Twitter написал поздравление республиканской партии в связи с одобрением этого законопроекта, который был одним из предвыборных обещаний Трампа.

По мнению Дональда Трампа, эта налоговая реформа вернёт в экономику США порядка $4 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря президент США Дональд Трамп обвинил издание The Washington Post в публикации сообщений, не соответствующих действительности.