Монреаль, Канада, 20 декабря, 2017, 00:54 — ИА Регнум. Канадский суд вынес приговор Эль Махди Джамали и его подруге Сабрине Джермане, которые были задержаны по обвинениям в терроризме в 2015 году, передает Reuters.

Бомба

По итогам судебного разбирательства из двоих обвиняемых террористом не был назван никто. 20-летний Джамали был признан виновным в хранении взрывчатых веществ и приговорен к пяти годам тюремного заключения. 21-летняя Джермане была оправдана по всем пунктам обвинения.

Доказать планирование парой террористических атак в Канаде, оказание поддержки террористическим организациям и попытку присоединиться к исламистам в Сирии обвинению в суде не удалось.

Джамали и Джермане были задержаны в Монреале еще в 2015 году. После ареста полицейские заявили, что подозреваемые готовили теракт в Канаде, для чего изготовили бомбу из рождественского фейерверка.

Также сообщалось о намерении пары присоединиться к группировке «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — при обыске у Джамали было обнаружено руководство изготовления бомбы из фейерверков «по рецепту» данной группировки.

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