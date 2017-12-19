Москва, 19 декабря, 2017, 23:44 — ИА Регнум. Власти Москвы решили оказать всестороннюю поддержку столичной киноиндустрии, чтобы образ Москвы в кинематографе появлялся как можно чаще. Такое заявление сделал сегодня, 19 декабря, мэр Москвы Сергей Собянин, на встрече со студентами школы кино и телевидения «Индустрия».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Собянин

По словам Собянина в Москве каждый год снимается 50 фильмов. Он отметил, что власти города заинтересованы в том, чтобы фильмов снимали как можно больше, не где-то заграницей, а именно в Москве.

«Я надеюсь, специальная комиссия по поддержке кино в Москве поможет решить целый ряд проблем, которые есть в кино. Все, чем необходимо, будем помогать», — неопределенном заявил Собянин.

Он подчеркнул, что мэрия будет активно помогать в организации съемок на территории Москвы и всячески стимулировать представителей индустрии в том, чтобы образ столицы появлялся в кино чаще.

Содействие со стороны властей может касаться ограничения движения на городских улицах, используемых в качестве съемочных площадок.

В рамках этого направления власти Москвы ещё в 2016 году учредили приз «За создание образа Москвы в киноискусстве», который будет вручаться ежегодно.

К сожалению за последние годы Москва стала местом сосредоточения огромного числа граждан России. Практически все потоки внутренней миграции ведут именно в Москву, что крайне негативно сказывается на экономической и демографичейской ситуации в большинстве российских регионов.

При существующей на сегодняшний день экономической модели в России, стремление граждан переехать в Москву вполне понятно — именно в столице сосредоточены основные финансовые потоки, уровень зарплат здесь значительно выше, чем в среднем по стране, рынок труда довольно динамичен из-за постоянно увеличивающейся концентрации капиталов.

Москва явно не нуждается в дополнительной рекламе и её образ «города возможностей» вполне сформировался и перед руководством страны скорее стоит обратная задача — сделать привлекательными российские регионы, чтобы граждане ехали жить и работать туда, а не в Москву.