Бонн, Германия, 19 декабря, 2017, 23:43 — ИА Регнум. Международный паралимпийский комитет (МПК) 20 декабря объявит своё решение по вопросу восстановления членства в организации Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщил директор по связям с общественностью МПК Крэйг Спенс.

Kremlin.ru Российские паралимпийцы

«Исполком провёл совещание сегодня днём, завтра мы опубликуем пресс-релиз с информацией относительно ПКР», — приводит ТАСС слова представителя международной организации.

Ранее, напомним, ожидалось, что МПК огласит своё решение относительно статуса ПКР на специальной пресс-конференции в Лондоне, назначенной на 22 декабря. Однако, как уточнил Крейг Спенс, пресс-конференцию было решено отменить.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2016 года Международный паралимпийский комитет принял решения об отстранении российских спортсменов от Паралимпиады-2016 и лишении Паралимпийского комитета России членства в организации.

Данное решение основывалось на обвинениях российских спортсменов в употреблении допинга, которые содержались в докладе «независимой комиссии» WADA под руководством Ричарда Макларена.

От завтрашнего решения МПК зависит участие российских спортсменов в зимних Паралимпийских играх в Пхёнчхане, которые будут проходить с 9 по 18 марта 2018 года.