Киев, 19 декабря, 2017, 23:37 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин выразил свою радость по поводу итогов голосования Генеральной Ассамблеи ООН по резолюции о правах человека в Крыму, о чем не замедлил сообщить 19 декабря в своем Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Климкин

По мнению Климкина, это свидетельствует о том, что политическое давление на Россию по статусу Крыма усиливается.

«Эта резолюция по Крыму — самая сильная. Давление на Россию в вопросе Крыма усиливается. Большое спасибо всем, кто поддержал», — написал Климкин.

При этом глава МИД Украины проигнорировал тот факт, что резолюции Генассамблеи ООН имеют лишь рекомендательный характер.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря Генеральная Ассамблея ООН приняла украинскую резолюцию по вопросам прав человека в Крыму, в тексте которой Россия была названа «оккупирующей державой».

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года после всенародного референдума, большинство участников которого высказались за воссоединение с Российской Федерацией.