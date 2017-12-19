Париж, 19 декабря, 2017, 23:29 — ИА Регнум. Французский парламент проголосовал за законопроект, вводящий запрет на разведку и добычу нефти и газа во Франции и на ее заморских территориях, передает Associated Press.

Нефтедобыча

Согласно заявлению правительства Франции, закон не имеет аналогов в мире. Возможно, поэтому принятый закон о запрете добычи нефти и газа должен вступить в силу только через 22 года, в 2040 году.

Тем не менее, по словам министра комплексных экологических преобразований правительства Франции Николя Юло, закон показывает, что «нынешние поколения могут заботиться о будущих».

Закон о запрете добычи нефти и газа во Франции является частью масштабного плана правительства по переходу к «зеленой экономике» в соответствии с Парижским соглашением о климате.

Отмечается, что отказ от добычи нефти и газа не окажет серьезного влияния на экономику Франции — внутренняя добыча, с учетом заморских территорий, составляет всего 1% от потребления нефти и газа в стране.