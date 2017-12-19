Москва, 19 декабря, 2017, 23:21 — ИА Регнум. Российские офицеры из состава Совместного центра контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) в Донбассе вечером 19 декабря вернулись в Россию, передаёт телеканал RT.

7th Army Training Command ВСУ

Как сообщается, группа российских офицеров в полном составе пересекла российско-украинскую границу в пункте пропуска «Нехотеевка».

Ранее сегодня российские и украинские представители в СЦКК пересекли линию соприкосновения в Донбассе и выехали на территорию, подконтрольную Киеву.

Как передавало ИА REGNUM, Россия приняла решение отозвать своих офицеров из СЦКК в связи с регулярными нарушениями порядка его работы украинской стороной. Вслед за этим Киев также заявил об отзыве своих представителей из совместного центра.

Напомним, СЦКК был сформирован в сентябре 2014 года для содействия реализации Минских соглашений. В состав центра входили 75 представителей России и Украины.

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