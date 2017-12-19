Москва, 19 декабря, 2017, 23:17 — ИА Регнум. Вашингтон стремится разрушить Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), предположил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Горбачев и Рейган после подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Вашингтон, 8 декабря 1987 года

Об этом 19 декабря сообщается на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

«Мы неоднократно обращали внимание на явные американские нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», — отметил Сергей Рябков.

По мнению замглавы МИД России, власти США хотя и не заявляют о своем выходе из рамок ДРСМД, но активно стремятся разрушить эти рамки.

Заместитель министра иностранных дел России добавил, что в этом случае ответственность за слом существующей системы контроля над вооружениями полностью ляжет на США.

Ранее глава комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев сообщил представителям СМИ, что Россия не выходит из рамок ДРСМД, но на случай выхода США из него будет подготовлено новое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, США постоянно заявляют о том, что соблюдают условия ДРСМД, но при этом размещают на территории стран Евросоюза системы ПРО, технические особенности пусковых установок которых позволяют использовать их для запуска крылатых ракет.