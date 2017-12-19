Москва, 19 декабря, 2017, 22:53 — ИА Регнум. Ростуризм призывает граждан России при планировании зарубежных поездок учитывать рост заболеваемости септической формой чумы в Китае. Об этом говорится в сообщении распространённом 19 декабря пресс-службой ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Китай

«Ростуризм рекомендует российским туристам, планирующим поездки в КНР, учитывать риски заражения и соблюдать профилактические меры», — отмечается в сообщении.

Федеральное агентство также обратилось к туроператорам, реализующим туры в Китай, с призывом информировать своих клиентов об эпидемиологической ситуации в этой стране.

Напомним, ранее сегодня Роспотребнадзор сообщил, что в Китае 12 декабря был зарегистрирован уже четвёртый за год случай заболевания человека чумой с летальным исходом. В Субей-Монгольском автономном уезде скончался заразившийся чумой пастух.

Случай заболевания в настоящее время расследует специально созданная комиссия. Под контролем врачей находятся ещё 12 человек, которые контактировали с больным.

Отметим, что в 2016 году в Китае был зафиксирован только один случай заболевания септической формой чумы. Заразившийся пациент прошёл необходимый курс лечения и поправился.