Четумаль, Мексика, 19 декабря, 2017, 23:04 — ИА Регнум. В Мексике перевернулся автобус с иностранными туристами, погибли не менее 12 человек, передает Associated Press.

Цитата из к/ф «Некуда бежать». Реж. Роберт Хармон. 1993. США Перевернувшийся автобус

Согласно сообщению представителя гражданской обороны штата Кинтана-Роо Висенте Мартина, автокатастрофа произошла на трассе в 175 километрах к югу от Тулума.

Автобус с туристами из Соединенных штатов и Евросоюза направлялся к старинному поселению майя в Чачобене.

По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало с трассы и перевернулось на обочине.

В настоящий момент известно о семерых погибших гражданах США и двоих погибших гражданах Швеции. Остальные погибшие пока не установлены.