В Мексике перевернулся автобус с туристами из США
Четумаль, Мексика, 19 декабря, 2017, 23:04 — ИА Регнум. В Мексике перевернулся автобус с иностранными туристами, погибли не менее 12 человек, передает Associated Press.
Цитата из к/ф «Некуда бежать». Реж. Роберт Хармон. 1993. США
Перевернувшийся автобус
Согласно сообщению представителя гражданской обороны штата Кинтана-Роо Висенте Мартина, автокатастрофа произошла на трассе в 175 километрах к югу от Тулума.
Автобус с туристами из Соединенных штатов и Евросоюза направлялся к старинному поселению майя в Чачобене.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство съехало с трассы и перевернулось на обочине.
В настоящий момент известно о семерых погибших гражданах США и двоих погибших гражданах Швеции. Остальные погибшие пока не установлены.