* запрещённая в России организация

Вашингтон, 19 декабря, 2017, 22:34 — ИА Регнум. Так называемая антитеррористическая коалиция под руководством США утверждает, что за последние три недели уничтожила трех главарей террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории Ирака и Сирии. Соответствующее коммюнике распространила сегодня, 19 декабря, пресс-служба командования коалиции.

U.S. Air Force Бомбовый удар

Сообщается, что якобы в результате бомбардировок коалиции за минувшие три недели были уничтожены три главаря ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), скрывающиеся в Сирии и Ираке.

«Ликвидация этих ключевых террористов привела к нарушениям в руководстве группировки и в ее деятельности по распространению информации», — утверждает командование коалиции.

Уточняется, что 1 декабря в долине реки Евфрат был уничтожен один из главарей террористов Абу Кадамах аль-Ираки. 28 ноября в ходе спецоперации в Ираке был ликвидирован Мустафа аль-Зауи, которого считали «высокопоставленным связным» террористов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Сирии и Ирака заявили о победе над террористической группировкой «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории обеих стран. Недобитые группы террористов не предпринимают наступательных действия и прячутся в труднодоступных местах, силы безопасности Сирии и Ирака охотятся на них.

Власти Российской Федерации также заявили о победе над ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии и вывели значительную часть российского воинского контингента из этой страны.

Тем не менее США заявили, что не верят в победу над террористами и будут продолжать борьбу против них. Тем самым Вашингтон пытается оправдать незаконное присутствие своих войск на сирийской территории.

Вместе с тем российская разведка обнародовала данные, которые наглядно показывают, чем на самом деле занимаются американские военные в Сирии. Инструкторы из США собирают недобитых террористов в сирийских лагерях для беженцев, которые находятся на территории, контролируемой так называемой сирийской оппозицией. Там из этих террористов формируют новые отряды, которые вливаются в силы «оппозиции» для вооруженного противостояния сирийским правительственным силам. Американцы фактически спасают террористов и используют их для попыток свержения законного сирийского правительства.