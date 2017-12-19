Хараре, 19 декабря, 2017, 22:36 — ИА Регнум. Исполняющий обязанности президента Зимбабве Эммерсон Мнангагва принял отставку главнокомандующего армией Константина Чивенги, передает Reuters.

Отставка

В ходе торжественной церемонии с участием главы африканской страны полномочия главнокомандующего были переданы от Чивенги генералу Филиппу Сибанде.

«Я призываю вас поддерживать ту же лояльность, надежность и целеустремленность, когда вы будете находиться на новом посту», — обратился Мнангагва к бывшему главнокомандующему.

Новое назначение Константина Чивенги, который является основным организатором переворота середины ноября, пока не озвучено. Однако ожидается, что он займет пост вице-президента.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря военные Зимбабве заявили об окончании операции «Восстановление законности» и сняли блокпосты с улиц Хараре, которые находились на улицах столицы с ночи госпереворота 14 — 15 ноября.

В тот же день главнокомандующий Константин Чивенга, организатор переворота против многолетнего президента Роберта Мугабе, объявил о своей отставке.