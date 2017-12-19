Москва, 19 декабря, 2017, 22:28 — ИА Регнум. Более ста человек были эвакуированы из загоревшегося вагона электропоезда на станции Царицыно в Москве. Об этом 19 декабря сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Mikhail (Vokabre) Shcherbakov Электричка

По информации агентства, инцидент произошёл около 20:35 мск. Возгорание было ликвидировано локомотивной бригадой, после чего поезд проследовал в тупик.

В свою очередь, агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичной магистрали сообщает, что в электричке, следовавшей по маршруту Львовская — Нахабино, произошло задымление в подвагонном оборудовании.

«В целях безопасности электропоезд был остановлен на станции Царицыно Курского направления Московской железной дороги. Пассажиров высадили на станции, они продолжили поездку на попутных электричках», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что за медицинской помощью никто из пассажиров электропоезда не обращался.

В связи с инцидентом движение поездов в сторону Москвы на Курском направлении осуществляется с увеличенным интервалом. В МЖД заявили, что принимают все меры, чтобы сократить опоздания поездов и восстановить график движения.