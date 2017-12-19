Москва, 19 декабря, 2017, 22:22 — ИА Регнум. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приступил к выяснению причин падения самолета Ан-2 в аэропорту Нарьян-Мара. При этом МАК вечером 19 декабря сообщил о гибели четырех пассажиров воздушного судна, подтвердив ранее известную информацию о количестве находившихся на борту людей.

СУ СКР по Архангельской области и НАО Потерпевший катастрофу Ан-2

«По имеющейся информации, на борту находились 2 члена экипажа и 11 пассажиров. В результате авиапроисшествия 4 пассажира погибли, воздушное судно разрушилось», — говорится в официальной информации МАК.

Ранее 19 декабря власти НАО и СМИ подтверждали гибель в катастрофе только троих пассажиров — женщины, 1987 года рождения (погибла на месте происшествия), ребенка, 2013 года рождения (умер в больнице) и мужчины, 1959 года рождения (умер в больнице).

Как отмечается, Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию авиационного происшествия, эта комиссия уже приступила к работе.

В МАК уточнили, что потерпевший аварию самолет ТВС-2МС (модернизированный Ан-2) с бортовым номером RA-01460 принадлежит АО «Нарьян-Марский ОАО».

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Как сообщало ИА REGNUM, самолет Ан-2, выполнявший внутренний рейс в НАО, упал сразу после вылета из Нарьян-Мара около 10:30 19 декабря. На борту было 13 человек. В результате крушения трое человек погибли, еще десять получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в больницу окружного центра. Шесть из них находятся в реанимации, трое отправлены на лечение в Архангельск.

Органами СКР на транспорте возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более чем двух лиц»).

Отрабатываются основные версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности. Гендиректор АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» Валерий Остапчук заявил, что наиболее вероятная причина катастрофы — отказ двигателя самолета во время взлета, что привело к его жесткой посадке.

20 декабря в Ненецком автономном округе объявлено днем траура по погибшим в катастрофе самолета Ан-2.