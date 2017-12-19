Кишинёв, 19 декабря, 2017, 22:07 — ИА Регнум. Правящая в Молдавии Демократическая партия провела перестановки в правительстве, сменив более половины министров. Как передает корреспондент ИА REGNUM, о перестановках объявил на брифинге 19 декабря лидер Демпартии и фактический руководитель страны Владимир Плахотнюк.

Шахматы

В правительстве появилась должность вице-премьера по «евроинтеграции» — ее займет экс-премьер Юрий Лянкэ. Вице-премьером по «реинтеграции» вместо Георгия Бэлана станет Кристина Лесник, ранее работавшая в МВД. Главой МИД вместо Андрея Галбура будет назначен посол Тудор Ульяновский, министром юстиции — экс-глава Конституционного суда Александр Тэнасе.

Министром экономики и инфраструктуры станет бывший премьер Кирилл Габурич, а министром здравоохранения, труда и социальной защиты — нынешняя глава Национального центра по переливанию крови Светлана Чеботарь. На пост министра сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды будет выдвинут ректор Государственного аграрного университета Молдавии Ливиу Волконович.

Плахотнюк заявил, что перестановки проводят не потому, что прежние министры не справились, а потому что власти «хотят большего». Новый состав правительства он назвал технократическим и «проевропейским».

Премьер-министр Павел Филип, сохранивший свой пост, заявил, что перестановки — «логичный шаг, который демонстрирует намерение правительства быть ближе к гражданам». Премьер добавил, что практически все министры сейчас не являются членами политических партий.

Президент Молдавии Игорь Додон назвал предложенные демократами назначения неудачными и добавил, что подпишет указы об отставке министров правительства Филипа, но не будет утверждать новые кандидатуры. «В списке кандидатов увидел многие фамилии с дурной репутацией, которые политически скомпрометировали себя. Некоторые из них проявили и непоследовательность, и непрофессионализм, и вызывающий сожаление оппортунизм. Место некоторых из них за решеткой, а не в вице-премьерском кресле», — добавил Додон.

ИА REGNUM напоминает, что в Молдавии у президента Додона чисто декоративные полномочия. В случае его отказа подписать назначение выдвигаемых правящей партией министров вместо него это будет вправе сделать спикер парламента Андриан Канду, представляющий Демпартию.