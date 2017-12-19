Москва, 19 декабря, 2017, 22:02 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Российской Федерации встревожено сообщениями в японских СМИ о том, что энергетическая компания TEPCO — оператор аварийной АЭС «Фукусима-1» — планирует сбросить радиоактивные отходы со станции в океан. Соответствующее заявление сделала сегодня, 19 декабря, официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Seogan.ru Обследование с помощью робота реактора АЭС« Фукусима-1»

«Встревожены регулярно появляющимися в СМИ сообщениями о намерении японской компании ТЕРСО — оператора аварийной АЭС «Фукусима-1» — произвести масштабный слив жидких радиоактивных отходов, образовавшихся в результате катастрофы на этой атомной станции, в океан», — сказано в заявлении МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что власти Японии во что бы то ни стало должны запретить TEPCO подобные действия, так как они нанесут непоправимый вред окружающей среде.

На Смоленской площади указывают, что Япония должна найти безопасный способ переработки образовавшихся в результате фукусимской катастрофы отходов. Если же у Японии нет таких технологий, то она могла бы обратиться за содействием к мировому сообществу, подчеркнула Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авария на АЭС «Фукусима-1» произошла 11 марта 2011 года в результате сильнейшего в Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами.

Землетрясение и удар цунами вывели из строя внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что явилось причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 АЭС «Фукусима-1» в первые дни развития аварии.

Ликвидаторам аварии пришлось использовать большие объемы воды для аварийного охлаждения плавящихся реакторов. Эта радиоактивная вода скопилась в подземных помещениях станции и периодически попадает в грунтовые воды и океан. В частности, в одном из технических колодцев в 2014 году было зафиксировано повышение уровня радиации в грунтовых водах до рекордной отметки 2,7 миллиона беккерелей на литр.

Сейчас на станции скопилось более миллиона тонн радиоактивной воды, которая хранится в специальных резервуарах. Есть опасность, что эти резервуары могут быть повреждены новым землетрясением или цунами, и тогда масштабы катастрофы возрастут в разы.