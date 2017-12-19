Бейрут, 19 декабря, 2017, 22:15 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини прибыла в Ливан и провела переговоры с премьер-министром Ливана, передает Associated Press.

The Official CTBTO Photostream Федерика Могерини

По словам Могерини, она «удовлетворена» встречей с премьер-министром Саадом Харири и тем фактом, что он остался на своем посту для преодоления политического кризиса.

Кроме того, глава дипломатического ведомства Евросоюза отметила, что Брюссель надеется на продолжение политики нейтралитета Ливана в отношении региональных конфликтов.

Сообщается, что встреча Могерини с президентом Ливана Мишелем Ауном также должна состояться в ближайшее время.

Напомним, политический кризис в Ливане в начале ноября был вызван внезапным заявлением об отставке, которое сделал премьер-министр Харири, находившийся с визитом в Саудовской Аравии.

Сторонники Харири в Ливане заявили, что Эр-Рияд оказал давление на главу правительства. Президент Ливана Мишель Аун заявил, что не будет принимать отставку премьер-министра «дистанционно».

После возвращения в Бейрут в середине ноября Саад Харири провел переговоры с президентом и однопартийцами, после чего отказался уходить в отставку — во имя «стабильности» политической системы Ливана.