Москва, 19 декабря, 2017, 21:54 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на регулирование деятельности СМИ-иноагентов в России, внесли в Госдуму депутаты Петр Толстой («Единая Россия») и Леонид Левин («Справедливая Россия»), а также группа членов Совфеда, передает корреспондент ИА REGNUM 19 декабря. По мнению Левина, инициатива носит «технический характер».

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Иностранным агентом может быть признано и физическое лицо, что зеркально отражает нормы, прописанные в законодательстве США.

Законопроект обязывает СМИ, признанное иностранным агентом, учреждать в РФ юридическое лицо. В случае, если оно уже образовано, СМИ-иноагент обязано уведомить об этом Минюст. Российские юридические лица, выполняющие функции иностранного агента, могут выступать участниками или учредителями средств массовой информации — при соблюдении новых требований.

Поправками предусматривается, что материалы таких СМИ-иноагентов должны быть соответствующим образом промаркированы. Форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.

Если СМИ-иноагент распространяет свои материалы через интернет, то они должны быть также снабжены соответствующим указанием. При ссылке на такие материалы российские медиа должны сообщать о том, что цитируют СМИ-иноагента. Форма указания, требования к размещению и порядок размещения такого указания устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, следует из поправок.

Ранее Госдума приняла закон о СМИ-иноагентах как ответ на действия США в отношении RT и отказ в аккредитации СМИ в Конгрессе.

Министерство юстиции РФ приняло решение о признании девяти СМИ выполняющими функции иностранных агентов. В их число вошли: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» (РСЕ/РС), телеканал «Настоящее Время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода» (Azatliq Radiosi), «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии» и «Крым. Реалии».

Госдума запретила вход представителям СМИ-иноагентов.