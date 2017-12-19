Нейпьидо, 19 декабря, 2017, 23:28 — ИА Регнум. Власти Мьянмы сообщили об обнаружении десяти тел в массовом захоронении вблизи деревни Инн Дин в штате Ракхайн, передает Reuters.

DYKT Mohigan Мьянма

Другие подробности, в том числе этническая принадлежность погибших и обстоятельства их гибели, пока не раскрываются.

Ранее, 18 декабря глава военных Мьянмы Мин Аун Хлайнподтвердил информацию о возможном массовом убийстве в штате Ракхайн.

По сообщению бирманских военных, массовое захоронение в районе проживания рохинджа было обнаружено на кладбище деревни Инн Дин. Главнокомандующий армии Мьянмы пообещал провести расследование.

Напомним, военных и буддийское большинство Мьянмы обвиняют в «этнических чистках» в отношении мусульман-рохинджа в штате Ракхайн.

Как сообщало ИА REGNUM, с конца августа территорию штата Ракхайн покинули более 650 тыс. представителей народности рохинджа — это более чем половина всего мусульманского населения штата.

В настоящий момент между Мьянмой и Бангладеш уже достигнуто соглашение о возвращении большей части беженцев-рохинджа на территорию штата Ракхайн.