Вашингтон, 19 декабря, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп 19 декабря снова обвинил издание The Washington Post в публикации сообщений, не соответствующих действительности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пресса

Об этом Дональд Трамп сообщил на своей странице в Twitter. В качестве примера президент США привел сообщение о возможности отставки судьи Верховного суда Горсача, к которой якобы был близок глава Белого дома.

«Статья в The Washington Post о том, что я склоняюсь к отмене назначения судьи Горсача до того, как его кандидатуру одобрили, — фейковые новости. Я никогда не сомневался в нем, и я очень горжусь его работой на посту судьи Верховного суда. Анонимных источников не существует!» — написал Трамп на своей странице в Twitter.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп уже уличал ряд СМИ США в недостоверных сообщениях о его деятельности и даже прославился термином «фейк-ньюс», который впервые применил к телеканалу CNN.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря заместитель помощника по нацбезопасности Белого дома Майкл Антон не смог ответить с уверенностью на вопрос журналиста CNN, полностью ли прочитал президент США Дональд Трамп новую Стратегию национальной безопасности страны.