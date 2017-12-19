Москва, 19 декабря, 2017, 21:20 — ИА Регнум. Порядка 22 тысяч сотрудников органов государственной безопасности стали жертвами репрессий 1930-х годов. Такое заявление сделал сегодня, 19 декабря, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников в интервью «Российской газете» в преддверии празднования 100-летия органов безопасности страны. Кроме того, директор ФСБ напомнил количество всех репрессированых в СССР после окончания Гражданской войны и до смерти Иосифа Сталина.

Kremlin.ru Александр Бортников

«Всего в 1933—1939 годах репрессиям подверглись 22 тыс. 618 чекистов, в том числе первые советские контрразведчики А. Артузов, К. Звонарев и другие», — рассказал Бортников.

Также директор ФСБ напомнил, что в период так называемой «ежовщины» руководящий состав контрразведывательного отдела Главного управления госбезопасности (ГУГБ) НКВД обновился три раза, в марте 1938 года оно и вовсе было ликвидировано.

Бортников отметил, что среди чекистов, которые, по его словам, были «плоть от плоти сложившегося в то время общества», находились разные люди. Были там и приспособленцы, которые придерживались принципа «цель оправдывает средства», но были и люди, которыми двигали бескорыстные идейные мотивы.

Также директор ФСБ рассказал, что «чистки» в органах государственной безопасности начались ещё до 37-го года. Эти «чистки» усилились в 1934 году, когда был убит Сергей Киров.

«При малейших подозрениях в «неблагонадежности» квалифицированные сотрудники переводились на периферию, увольнялись или арестовывались. Их место занимали люди без опыта оперативной и следственной работы, но готовые ради карьеры на исполнение любых указаний», — рассказал Бортников.

Журналисты задали Бортникову вопрос, каковы точные данные о количестве репрессированных. Директор ФСБ ответил, что ещё в конце 1980-х годов была рассекречена справка МВД СССР от 1954 года о количестве осужденных за контрреволюционные и иные особо опасные государственные преступления, в том числе за бандитизм и военный шпионаж, в период 1921—1953 годов.

Согласно этим данным, за контрреволюционную деятельность, бандитизм, военный шпионаж, особо опасные преступления были осуждены в период с 1921 по 1953 год 4 млн 60 тыс. 306 человек. Из них к высшей мере наказания приговорены 642 980, к ссылке и высылке — 765 180.

«Об этом говорят архивные материалы. Все другие цифры являются дискуссионными», — подчеркнул Бортников.

Напомним, 20 декабря российские органы безопасности отмечают вековой юбилей. Этот праздник называется День работника органов безопасности.