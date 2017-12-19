Москва, 19 декабря, 2017, 21:26 — ИА Регнум. В инициативную группу по выдвижению действующего президента России Владимира Путина на выборы главы государства в 2018 году вошли: ректор МГУ Владимир Садовничий, исполняющий обязанности секретаря генерального совета «Единой России» Андрей Турчак, врач Лео Бакерия, олимпийский чемпион Александр Карелин и другие лица. Об этом 19 декабря заявила РИА Новости сопредседатель Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ольга Тимофеева.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

По её словам все вышеперечисленные известные личности присутствовали сегодня, 19 декабря, на заседании совещания оргкомитета инициативной группы.

Тимофеева добавила, что данный состав оргкомитета занимается подготовкой заседания большого оргкомитета по выдвижению Путина на выборы президента России.

Как сообщало ИА REGNUM, заседание инициативной группу по выдвижению Путина состоится 26 декабря 2017 года на ВДНХ.

Напомним, Совет Федерации России назначил выборы президента России на 18 марта 2018 года. Соответствующее постановление было опубликовано 18 декабря 2017 года в «Российской газете», что считается началом избирательной кампании предстоящих выборов.