Москва, 19 декабря, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Создание зоны свободной торговли между Сербией и Евразийским экономическим союзом стало одной из тем переговоров президентов России и Сербии Владимира Путина и Александра Вучича, которые состоялись 19 декабря в Кремле, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Kremlin.ru В Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Александром Вучичем

Как отметил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров, создание зоны свободной торговли открыло бы новые возможности для наращивания деловых связей между балканской республикой и странами ЕАЭС.

«Соответствующие экспертные консультации уже ведутся. Рассчитываем, что их итогом станет подписание взаимовыгодного соглашения о зоне свободной торговли», — сказал Владимир Путин.

Напомним, в мае 2016 года главы государств — членов Евразийского экономического союза на саммите в Астане приняли решение о начале переговоров с Сербией об унификации торгового режима, итогом которых должно стать создание зоны свободной торговли.

На сегодняшний день Сербия уже имеет отдельные соглашения о свободной торговле с тремя членами ЕАЭС — Россией, Белоруссией и Казахстаном, при этом некоторые положения этих соглашений различаются. Аналогичных соглашений с Арменией и Киргизией у Сербии нет, но в двусторонней торговле между этими странами действует режим наибольшего благоприятствования.

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Отметим, что в начале декабря в сербских СМИ появилась информация о том, что вступление в Европейский союз может перечеркнуть планы Сербии по зоне свободной торговли с ЕАЭС. Как сообщило издание Blic, официально открытый 11 декабря 30-й раздел переговорного досье по присоединению республики к ЕС буквально обязывает Белград разорвать имеющиеся соглашения о свободной торговле с Россией, Белоруссией, Казахстаном и Турцией. Вторым обязательным требованием Брюсселя в рамках данного раздела переговоров является отмена запрета на оборот продукции с ГМО на сербском рынке.

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